تجديد حبس عروس بنها المتهمة بالجمع بين زوجين

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أمر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، تجديد حبس "نجلاء ع.ع" 18 عاما، والمقيمة بمساكن الموالح دائرة قسم ثان بنها، والمتهمة بالجمع بين زوجين، و"يوسف ع.ح" الزوج العرفى للفتاة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم أحمد حمدى رئيس مباحث قسم ثان بنها، يفيد ببلاغ "ع.ع"، ومقيم بمنطقة الموالح بدائرة القسم، بتغيب ابنته "نجلاء" 18 عاما، متزوجة من " حسن.م.ع"، منذ 14 يوما، ولا توجد أي خلافات بينهما، حيث خرجت لشراء مستلزمات ولم تعد.

وأكد والد العروس، أنه وزوجها حاولا الاتصال بها على هاتفها المحمول، حيث فوجئ الجميع بأنه مغلق منذ خروجها من المنزل.

جرى تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، لكشف غموض الواقعة.
وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن الفتاة تدعى " نجلاء ع.ع"، متزوجة منذ 14 يوما، من " حسن.م.ع" وتقيم في منطقة مساكن الموالح ببنها، ويوم الخميس الماضي بلغت زوجها بخروجها لشراء مستلزمات المنزل ولكن فى الحقيقة انها تربطها علاقة بشاب يدعى "يوسف.ع.ح" من أشمون محافظة المنوفية، واتفقا سويا على الزواج "عرفيا"، وتزوجت منه وظلت مقيمة معه لمدة أسبوع.

ونجحت قوة أمنية في القبض على المتهمة وزوجها "عرفيا" بتهمة الجمع بين زوجين، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

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