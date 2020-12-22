زهرة الفن الغالية.. بوسي شلبي تهنئ نجلاء فتحي بعيد ميلادها

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحتفل اليوم الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، بعيد ميلادها الـ69 التي حفرت اسمها بين نجمات جيل السبعينيات والثمانينات، بمجموعة من الأعمال السينمائية الخالدة.

وحرص عدد كبير من النجوم والإعلاميين بتهنئنها بتلك المناسبة منهم الإعلامية بوسي شلبي ، حيث نشرت بوسي صورة لها عبر حسابها بإنستجرام ، ووجهت لها رسالة خاصة وكتبت : كل سنة وأنتي أجمل وزهرة الفن الغالية.

والجدبر ذكره أن نجلاء فتحي، حصلت عن فيلم "الجراج"، على جائزة أحسن ممثلة في مصر عام 1994.

تدور أحداث الفيلم حول نعيمة حارسة عمارة وسايسة جراج في إحدى العمارات بالزمالك، وهى أيضًا أم لسبعة أطفال، أما زوجها زينهم فهو عاطل عن العمل ومنحرف خلقيًا ومتنكرًا لمسئوليته أمام زوجته وأطفاله، ويسعى للحصول على عقد عمل في الخارج حتى يتحقق له ذلك، ويسافر تاركًا أطفاله لأمهم تتحمل وحدها عبء تربيتهم.

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