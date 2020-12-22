التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:11 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% خاسراً 19.310 نقطة ليصل إلى مستوى 5568.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49% خاسراً 29.960 نقطة ليصل إلى مستوى 6092.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.890 نقطة ليصل إلى مستوى 4536.84 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسراً 1.140 نقطة ليصل إلى مستوى 4612.01 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 80.7 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4842 صفقة.


وهبطت 10 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.09%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.69%.
 
وجاء سهم شركة العقارات المتحدة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.25%، يليه سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 8.19%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 6.25%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية السورية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.25% يليه سهم شركة البريق القابضة بنسبة 6%، ثم سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 4.99%.
 

أخبار تهمك

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 17 ساعة

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ 43 دقيقة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 11 ساعة

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الوزراء الأسبق يفشي سرا رفض بوتين الإفصاح عنه

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 ص

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

12:15 ص

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

07:26 ص

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

11:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز