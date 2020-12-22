التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل التعاملات

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% خاسراً 19.310 نقطة ليصل إلى مستوى 5568.83 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49% خاسراً 29.960 نقطة ليصل إلى مستوى 6092.51 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.06% رابحاً 2.890 نقطة ليصل إلى مستوى 4536.84 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسراً 1.140 نقطة ليصل إلى مستوى 4612.01 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 80.7 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4842 صفقة.









وهبطت 10 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 1.09%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.69%.