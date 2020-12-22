البورصة تواصل خسائرها وتهبط 0.25% مع بداية التعاملات
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:09 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مستكملة نزيف الخسائر والذي بدأته بالأمس عقب الإعلان عن ظهور سلالة كورونا الجديدة والتيتأثرت بها معظم البورصات العالمية.
وخسر رأس المال السوقي حوالي 2 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة من بدء الجلسة حوالي 625.2 مليار جنيه.
وهبط الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10562.6 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 2919.7 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 2807.2 نقطة.
ونصح أيمن فودة خبير أسواق المال المستثمرين بالتروي في عمليات البيع لإلتقاط الأنفاس ومتابعة الأسهم في حال عدم توافر سيولة، وذلك لانتظار المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل.
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