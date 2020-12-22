البورصة تواصل خسائرها وتهبط 0.25% مع بداية التعاملات









إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مستكملة نزيف الخسائر والذي بدأته بالأمس عقب الإعلان عن ظهور سلالة كورونا الجديدة والتيتأثرت بها معظم البورصات العالمية.









وخسر رأس المال السوقي حوالي 2 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة من بدء الجلسة حوالي 625.2 مليار جنيه.









وهبط الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 10562.6 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 2919.7 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 2807.2 نقطة.



