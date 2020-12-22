حكام مباراة منوف والشرقية المرتقبة في القسم الثالث

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يقام في الثانية من عصر اليوم الثلاثاء مباراة منوف والشرقية المرتقبة بملعب منوف، في الجولة الرابعة المجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث.

ويحتل فريق الشرقية بقيادة المدير الفني مصطفى ذكي المركز الأول برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية،بينما يملك منوف 6 نقاط من فوزين وخسارة وحيدة.

ومن المقرر أن يدير لقاء اليوم حكم الدرجة الأولى وليد عبد الرازق يعاونه محمد ذكي ومحمود كثير،ويراقب الحكام عبد الفتاح عريشة،ومراقب المسابقات خميس دويدار.

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