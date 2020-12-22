نقترب لألف حالة يوميا.. ماذا تعرف عن وضع كورونا بمصر الآن؟

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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يوما بعد الآخر، يختلف وضع فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في مصر، خاصة في ظل اقتراب عدد الحالات
المسجلة يوميا لألف حالة، وهو ما يدق ناقوس الخطر بشأن وضع الوباء ويقلق كافة المواطنين.

أرقام هامة عن حالات كورونا
وفي اخر ٢٤ ساعة تم تسجيل 718 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، حسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وبذلك فإجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 126273 حالة من ضمنهم 107162 حالة تم شفاؤها، و7130 حالة وفاة.

سلالات كورونا في مصر
ومصر بها ثلاث سلالات من فيروس كورونا منها واحدة ضعيفة، حسب ما قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة أنه لا صحة لوجود سلالات جديدة للفيروس ظهرت داخل مصر.

الأرقام الغير معلنة أضعاف المعلنة
أما الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا"، فقال إن أرقام إصابات فيروس كورونا في مصر يصعب التكهن بها، وأنه على الأقل فإن الإصابات تتضاعف 10 مرات عن الأرقام المعلنة حاليًا من قبل وزارة الصحة.

وفي هذا الشأن، أكد الدكتور عادل خطاب؛ أستاذ أمراض الصدر بجامعة عين شمس؛ أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا تتزايد على مستوى العالم وكذلك في مصر أيضا، متابعا: "صحيح أن حالات الإصابة أغلبها بسيطة ومتوسطة إلا أن هناك حالات شديدة وحالات حرجة ولو لم تعالج الأمور من البداية سوف تحدث مشكلة للشخص".

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

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