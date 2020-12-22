جنايات بنها تحيل أوراق عامل للمفتي متهم بقتل زوجته وشقيقه وهتك عرض نجلته

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أصدرت محكمة جنايات بنها، قرارا بإحالة أوراق عامل متهم بقتل زوجته وشقيقه، وهتك عرض نجلته إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن ما أسند إليه وحددت جلسة اليوم الأول من شهر مارس للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم.



وصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل علي ماهر هلال، والمستشار ناجي نصر هلال نصر هلال، والمستشار خالد علي إبراهيم علي، والمستشار محمد أبو الفتوح حبص وكيل النيابة، وأمانة سر محمد فرحات.



وجاء في أوراق الإحالة للمحكمة، أن المتهم "أ.ع.ا" المقيم بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "م.ع" شقيقه بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك مستخدما سلاح ابيض "سكين "، وقد اقترنت الجناية بأخرى وهي قتل عمد "ث.ع.ا" زوجة المتهم، وأيضا هتك عرض "م.ا" 18 عاما "نجلة المتهم".



وترجع وقائع القضية عندما تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا من مركز طوخ بقل "أ.ع.ا" زوجته وشقيقه.



انتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس المباحث، وتبين أن "أ.ع.ا" عامل هتك عرض نجلته والتي أخبرت والدتها والتي هي زوجة المتهم حيث اشتكت إلى شقيقه الذي عاتب المتهم على فعلته وتشاجر معه وطرده من منزل العائلة.



وأوضحت التحريات أنه يوم الواقعة جاء المتهم إلى منزل العائلة وصرخ على شقيقه فنزل له فطعنه بسكين، وأجهز روحه، وبعدها طعن زوجته، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.