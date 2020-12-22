تعرف على ترتيب هداف الدوري المصري اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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بدأت المنافسة على لقب هداف الدوري المصري الممتاز مبكرًا منذ الجولة الأولى، هذا الموسم 2020-2021، ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري بعد انطلاق الجولة الثالثة أمس الثلاثاء.

ويتصدر ثنائي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا ومحمد شريف صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، برصيد هدفين لكل منهم.

ويأتي بنفس الرصيد أيضًا ثنائي سيراميكا كليوباترا شريف دابو، وشادي حسين، بالإضافة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، و والتر بواليا مهاجم الجونة، وصلاح أمين مهاجم وادي دجلة، وأحمد سمير جناح طلائع الجيش، وهيثم الفيل لاعب وسط أسوان.

وستنطلق الجولة الثالثة بمباراة البنك الأهلي والإنتاج الحربي، ثم الجونة والاسماعيلي، ثم المصري وأسوان، وذلك علي مدار أمس الإثنين.

وتستكمل اليوم الثلاثاء بلقائين إنبي ضد غزل المحلة، وطلائع الجيش ضد مصر المقاصة، وتؤجل باقي المباريات نظرًا لمشاركة أحد أطرافها في المنافسات الإفريقية.

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