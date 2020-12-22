4 قطاعات تقود مؤشر سوق دبي المالي للصعود بمستهل التعاملات

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتقع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.36% رابحاً 9.02 نقطة ليصل إلى مستوى 2469.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 151.4 مليون سهم محققة ما قيمته 148.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1904 صفقة لعدد 28 سهماً





وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.35%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.79%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01%.