4 قطاعات تقود مؤشر سوق دبي المالي للصعود بمستهل التعاملات
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتقع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.36% رابحاً 9.02 نقطة ليصل إلى مستوى 2469.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 151.4 مليون سهم محققة ما قيمته 148.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1904 صفقة لعدد 28 سهماً
وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.35%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.79%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01%.
وقفزت 9 أسهم بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي بنسبة 2.36%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 2.12%، فيما تراجع 15 سهماً، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.73%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.05%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.8 مليون ورقة بقيمة 56.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.58%.
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