طبيب بهارفارد: سنقضي على فيروس كورونا في هذه الحالة (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:12 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة هارفارد الأمريكية، أن مواطني الدول العربية والأفريقية لديهم مناعة أعلى من الدول الغربية وهو ما يجعل كورونا أقل حدة بها، متوقعا استمرار فعالية لقاح كورونا لمدة 6 شهور.

واعتبر "حمدي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن التشكيك في اللقاح الصيني أمر غير علمي، مؤكدا أن جميع لقاحات كورونا التي أعلن عنها حتى الآن تتميز بالأمان والفاعلية.

وأشار إلى أن أن تطعيم 70 % من المواطنين قد يقضي على الفيروس تماما، لذلك تلجأ دول عديدة إلى التعاقد على أكثر من لقاح.

وأوضح أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بصورة أسرع، لكن أعراضها أقل خطورة، لافتا إلى الإصابة بفيروس كورونا أكثر خطورة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وناشد المواطنين بارتداء الكمامة باستمرار، وعدم لمس الوجه خلال التواجد خارج المنزل.

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