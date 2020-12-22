أحمد خالد صالح ومريم الخشت ينضمان لقائمة أبطال مسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربيني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


تعاقد الفنان أحمد خالد صالح والفنانة مريم الخشت على المشاركة في مسلسل " قصر النيل"، الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، نبيل عيسى، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج خالد مرعي.

وفي سياق آخر، شارك أحمد خالد صالح في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وموسيقى تصويرية شادي مؤنس، وإنتاج شركة سينرجي، و بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني الدرامية مسلسل مسلسل "لعبة النسيان"، وهو سيناريو وحوار تامر حبيب، إخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني أحمد داوود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت، والطفل آدم وهدان.


أخبار تهمك

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس الوزراء الأسبق يفشي سرا رفض بوتين الإفصاح عنه

منذ أقل من ساعة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 17 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 23 ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 ص

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

12:15 ص

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

07:26 ص

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

11:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز