أحمد خالد صالح ومريم الخشت ينضمان لقائمة أبطال مسلسل "قصر النيل" مع دينا الشربيني

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تعاقد الفنان أحمد خالد صالح والفنانة مريم الخشت على المشاركة في مسلسل " قصر النيل"، الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، نبيل عيسى، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج خالد مرعي.



وفي سياق آخر، شارك أحمد خالد صالح في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وموسيقى تصويرية شادي مؤنس، وإنتاج شركة سينرجي، و بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني الدرامية مسلسل مسلسل "لعبة النسيان"، وهو سيناريو وحوار تامر حبيب، إخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني أحمد داوود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت، والطفل آدم وهدان.





