رئيس الوزراء الأسبق يفشي سرا رفض بوتين الإفصاح عنه

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:41 ص
بوتين
بوتين
وكالات
Advertisements

أفشى رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، سرًا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإفصاء عنه بشأن تحرير الصيادين الإيطاليين الذين كانوا محتجزين في ليبيا، وفقًا لوسائل إعلام إيطالية.

 

وقد أكد رئس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، أن الفضل في تحرير الصيادين الإيطاليين الذين كانوا محتجزين في ليبيا يعود إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

وقال برلسكوني، في اتصال هاتفي مع ماركو ماروني مالك "Medinea"، أحد قوارب الصيد التي عادت مع 18 صيادا كانوا محتجزين في ليبيا لأكثر من 100 يوم: "بوتين بمكالماته الهاتفية مع حفتر هو من أطلق سراحهم وهذه حقيقة ما حدث".

 

وبحسب صحيفة "لاستامبا"، تحدث السياسي الإيطالي، خلال هذه المكالمة الهاتفية بمكبر صوت مفتوح، وقال في هذا الصدد: "يجب ألا نقول ذلك، حتى لا يقال إنه يؤسد حفتر، وهو ما لا يريده".

 

ولم تصدر روسيا أي تعليق على النبأ حتى ساعة نشره.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سر رئيس الوزراء الايطالي الاسبق بوتين برلسكوني

أخبار تهمك

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 19 ساعة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 17 ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بوتين يحتفي بعيد ميلاده وتهنئة خاصة من إيطاليا

رئيس الوزراء الإيطالي يدعو بوتين للعمل معا على تسوية الأزمة الليبية

نقل رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إلى المستشفى

أديب عن موقف بوتين وميركل من أزمة ليبيا: "عايزين كتب كتاب ودخلة على طول"

الرئيس الروسي ونظيره التركي يناقشان هاتفياً الوضع في ليبيا

زعماء ليبيون يعقدون محادثات سلام في موسكو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

07:26 ص

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

11:47 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز