رئيس الوزراء الأسبق يفشي سرا رفض بوتين الإفصاح عنه

أفشى رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، سرًا رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإفصاء عنه بشأن تحرير الصيادين الإيطاليين الذين كانوا محتجزين في ليبيا، وفقًا لوسائل إعلام إيطالية.

وقد أكد رئس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، أن الفضل في تحرير الصيادين الإيطاليين الذين كانوا محتجزين في ليبيا يعود إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال برلسكوني، في اتصال هاتفي مع ماركو ماروني مالك "Medinea"، أحد قوارب الصيد التي عادت مع 18 صيادا كانوا محتجزين في ليبيا لأكثر من 100 يوم: "بوتين بمكالماته الهاتفية مع حفتر هو من أطلق سراحهم وهذه حقيقة ما حدث".

وبحسب صحيفة "لاستامبا"، تحدث السياسي الإيطالي، خلال هذه المكالمة الهاتفية بمكبر صوت مفتوح، وقال في هذا الصدد: "يجب ألا نقول ذلك، حتى لا يقال إنه يؤسد حفتر، وهو ما لا يريده".

ولم تصدر روسيا أي تعليق على النبأ حتى ساعة نشره.