عمرو أديب يكشف كارثة جديدة عن الإصابة بالكورونا بعد ضعف الرغبة الجنسية (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الإعلامي عمرو أديب، أن هناك أبحاث علمية تشير إلى أن تأثير الإصابة بفيروس كورونا لا يتوقف على التسبب في ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجال فقط، بل أنه قد يكون سببا في فقدان البصر.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنالبعض تعامل مع احتمالية تأثير فيروس كورونا على الرغبة الجنسية لدى الرجال بسخرية، مضيفا: "بلاش القدرة الجنسية.. عنيك أخبارها إيه"، منوها بأن هناك أبحاث تشير أن الإصابة بالفيروس يفقد المرأة خصوبتها، ويعد سببا في انقطاع الدورة الشهرية في بعض الحالات.

وأضاف، "الأفضل ميجيش فيروس كورونا ليك.. لأنه لو جه بيسيب علامة فيك"، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى يتم توفير اللقاح بكميات كافية.

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