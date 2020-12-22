رحاب الجمل تنضم لقائمة أبطال مسلسل "كل ما نفترق" مع ريهام حجاج

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:33 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة رحاب الجمل على المشاركة في مسلسل "كل ما نفترق"، التي تقوم ببطولته ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، آيتن عامر، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

مسلسل "كل ما نفترق"، قد انطلق تصويره يوم السبت الماضي، وجمعت المشاهد الأولى بين ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل، وآخرون،وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رحاب الجمل الدرامية مسلسل "البرنس" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة أحمد زاهر، دنيا عبد العزيز، روجينا، محمد علاء، أحلام الجريتلي، عبد العزيز مخيون، سلوى عثمان، إدوارد، بدرية طلبة، نجلاء بدر، وهو من تأليف واخراج محمد سامى .





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