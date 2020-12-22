أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22-12-2020

أفتتحت أسعار الذهب تعاملات اليوم الثلاثاء 22-12-2020 على استقرار، بعدما حققت ارتفاعات طفيفة بلغت نحو 5 جنيه للجرام.





أسعار الذهب المختلفة في مصر اليوم الثلاثاء22-12-2020:

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 826 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 708 جنيهات،

سعر الجرام عيار 24 نحو 944 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6608 جنيهًا.