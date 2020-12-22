أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22-12-2020

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أفتتحت أسعار الذهب تعاملات اليوم الثلاثاء 22-12-2020 على استقرار، بعدما حققت ارتفاعات طفيفة بلغت نحو 5 جنيه للجرام.


أسعار الذهب المختلفة في مصر اليوم الثلاثاء22-12-2020:

 سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 826 جنيهًا

سعر جرام الذهب  عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 708 جنيهات،

سعر الجرام عيار 24 نحو 944 جنيهًا.

 وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6608 جنيهًا. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب سعر الذهب اسعار الذهب في مصر اسعار الذهب الان

أخبار تهمك

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 17 ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 10 ساعة

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 19 ساعة

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 1-2-2020 بعد ارتفاع سعر الجرام 4 جنيهات

أسعار الذهب اليوم السبت25-4-2020 بعد ارتفاعات طفيفة في سعر الجرام

أسعار الذهب اليوم السبت 25-4-2020 في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 1-11-2020 في مصر

أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعتها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء3-11-2020

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12-11-2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

07:26 ص

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

11:47 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز