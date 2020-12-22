الخارجية الإسبانية تستدعي سفيرة المغرب

أصدرت وزارة الخارجية الإسبانية، بيانًا استدعت فيه سفيرة المغرب لديها كريمة بنيعيش، على خلفية تصريحات رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني بشأن ملف منطقتي سبتة ومليلية.

وقال البيان، إن مدريد "تتوقع من جميع شركائها احترام سيادة ووحدة أراضي بلادها"، مضيفة أنها طلبت توضيحا من السفيرة المغربية بخصوص التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة.

أوضح رئيس الحكومة المغربية، في حوار تلفزيوني أن "الجمود هو سيد الموقف حاليا بخصوص ملف مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين"، مؤكدا أن "المغرب ربما سيفتح الملف في يوم ما، لكن عليه أولا أن ينهي قضية الصحراء لأنها الأولوية الآن، أما قضية سبتة ومليلية فسيأتي زمانها".