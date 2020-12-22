أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 22-12-2020 بالبنوك المصرية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 08:38 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء
سعر الدولار اليوم الثلاثاء
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استقرت اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد تراجعات محدودة حققها الأمس تراوحت بين ثلاث إلى اربع قروش.

 

 

 

أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء22-12-2020:

 

وصل سعر صرف الدولار إلى مستويات 15.63 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع  في البنك المصري الخليجي، كما وسجل  في البنك الأهلي اليوناني إلى مستويات 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

 ووصل إلى  مستويات 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنك عودة،  وهي نفس المستويات التى سجلها في تعاملات كلا من  البنك التجاري الدولي  والمصرف المتحد  وكريدي أجريكول.

 

وعلى صعيد بنك مصر إيران فقد استقر سعر صرف الدولار مقارنة بتعاملات الأمس عند 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التى استقر عندها في بنوك  التعمير والإسكان وبنك الأسكندرية.

 

سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلى اليوم الثلاثاء:

سجل سعر صرف الدولار نحو 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع في البنك الأهلي، وهي نفس اسعاره في بنك مصر.

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