لميس بطلة لمسلسل جديد فهل سيكون عروس بيروت بالإصدار التركي؟

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:57 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكدت مواقع فنية تركية استعداد الممثلة توبا بويوكوستين للمشاركة بدور البطولة في مسلسل جديد للكاتبة شاتاي أولسوي صاحبة رواية "عروس اسطنبول"، والذي اقتبس منه مسلسل "عروس بيروت" وتم انتاجه بالنسخة العربية.

في حين نفت الممثلة توبا بويوكستين أخبار تعاقدها مع أي مشروع درامي، حيث قالت في آخر تصريح صحفي لها إنها تسمع وتقرأ كثيراً عن تعاقدها على مشاريع فنية جديدة، لكن هذا غير صحيح، فحتى الآن كلها مفاوضات ولم تتعاقد على شيء.

ورغم هذا التصريح، أكّد المنتج أونور غوفتنام صاحب شركة(OGM media) أن لديه مشروعاً درامياً جديداً مع توبا بويوكستين، وهو ليس مقتبساً من رواية "امرأة النافذة" بل من رواية أخرى للكاتبة لغولسيرن بودايجي أوغلو.


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