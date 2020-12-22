ظهور نادر لنيللي كريم مع والدتها الروسية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:53 ص
بوابة الفجر
Advertisements
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ظهورا نادرا وحديثا للفنانة المصرية، نيللي كريم، مع والدتها الروسية على "السوشيال ميديا".
وذكرت تقارير عديدة أن نيللي كريم زارت والدتها بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق 18 ديسمبر.  

واحتفلت نيللي كريم مؤخرا بعيد ميلادها بصحبة العديد من أصدقائها الفنانين، مثل يسرا وآسر ياسين.  

وتظهر نيللي كريم في المقطع المصور المتداول مع والدتها وهي ترتدي الملابس التي حضرت بها حفل تكريمها في حفل توزيع جوائز "دير جيست" كأفضل ممثلة كوميدية عن دورها في أحدث مسلسلاها التلفزيونة "بـ100 وش"، الذي عرض في شهر رمضان 2020.

أخبار تهمك

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل ثنائي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

11:47 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

10:12 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز