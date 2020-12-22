الزمالك يحدد شرط رحيل نجمه

ذكرت تقارير صحفية أن مسئولي الزمالك حسموا موقفهم من ملف نجم هجوم الفريق مصطفى محمد خلال الفترة المقبلة. ويمتلك مصطفى محمد العديد من العروض الأوروبية من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء وتم بحث الأمر بين أعضاء لجنة كرة القدم في النادي لحسم مصير المهاجم الشاب بشكل نهائي سواء بالرحيل أو الاستمرار في صفوف الفارس الأبيض.





ولا تمانع إدارة القلعة البيضاء رحيل مصطفى محمد عن صفوف النادي ولكنها اشترطت رحيله عقب الإنتهاء من أولمبياد طوكيو في العام المقبل.





وطالبت اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك مصطفى محمد بالتركيز مع الفريق حتى نهاية الموسم وأن النادي الأبيض لم ولن يقف في طريقه ولكن عليه الإنتظار حتى يشارك في أولمبياد طوكيو بجانب توفير مهاجم قوي بديلا له.





وتلق مصطفى محمد العديد من العروض في الفترة الأخيرة أبرزها من فناربخشة التركي مقابل خمسة ملايين يورو للنادي و300 ألف يورو راتب سنوي له بالإضافة إلى عرض جالاطا سراي التركي إلا أنه تم رفض العرض لحاجة القلعة البيضاء لخدماته.



