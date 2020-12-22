فان دايك يبدأ أولى خطوات التعافي من الرباط الصليبي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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بدأ النجم الهولندي الدولي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، أولى خطوات الشفاء من الإصابة التي لحقت به، على مستوى الرباط الصليبي.

وتعرض فان دايك منذ عدة أسابيع للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال ديربي الميرسيسايد ضد فريق إيفرتون.

لاعب الهولندي نشر فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في صالة الألعاب الرياضية، مع عنوان "خطوة بخطوة" يسلط من خلالها الضوء على تقدمه في مراحل التعافي والعلاج.

يورجن كلوب كان قد أكد بأن فان دايك يتعافى بصورة رائعة، وقد يعود قبل الموعد المحدد له "6 أشهر"، ويسابق الزمن للمشاركة هذا الموسم مع الفريٌق.

بعد 6 أسابيع من الجراحة، ظهر في مجمع NAS الرياضي في دبي، بشكل أكثر ملاءمة، وهو يضرب الكرة ويمضي في رحلة تعافيه.

صاحب الـ29 عامًا، كان حاضرًا أيضًا في ملعب أنفيلد في وقت سابق من هذا الشهر، وشاهد مباراة فريقه ليفربول أمام ولفرهامبتون، التي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة.

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