اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

تواصلت الجهات الأمنية مع مسؤولي إتحاد الكرة المصري لكرة القدم، من أجل تعديل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي.





وتحدثت الجهات الأمنية مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المعنية بإدارة اتحاد الكرة من الفيفا، لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لمدة 24 ساعة فقط.





ويري الأمن صعوبة إقامتها في الثامن والعشرين، ليقترح إقامتها يوم الأحد 27 ديسمبر، أو تأجيلها لما بعد احتفالات الكريسماس ورأس السنة.





وتحتاج هذه الفترة من بداية السنة الميلادية الجديدة، إلي المزيد من التعزيزات الأمنية فى جميع الأماكن الحيوية، لتكون هناك صعوبة لإقامة المباراة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من السنة.





ووضع الأمن إتحاد الكرة في مأزق، بسبب خوفه من غضب القطبين فى حال تقديم موعد مباراة القمة لمدة 24 ساعة، وأعتراضهم علي تقديمها، بسبب خوض الفريقين مباراة يوم الاربعاء 23 ديسمبر، في بطولة دوري أبطال أفريقيا





وانسحب فريق جازيلي التشادي أمام الزمالك بسبب مشاكل مع وزير الرياضة التشادي، وعدم قدرته على السفر إلى مصر، بينما الأهلي سيواجه سونديب في النيجر في الرابعة عصراً يوم الأربعاء، وسيعود يوم الخميس.



