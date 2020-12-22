مازال يتصدر مهاجم فريق فياريال، جيرارد مورينو، قائمة هدافي الدوري الإسباني حتى الآن وبعد 14 مباراة، برصيد 8 أهداف فقط.





ويليه أربعة لاعبين فقط برصيد 7 أهداف، واللاعب الخامس في الترتيب هو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 6 أهداف فقط، بعد خوض فريقه 13 مباراة.





وجاءت هذه القائمة بعد انتهاء معظمة مباريات الجولتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة وبقاء مباراتين من الجولة الثانية عشرة.





وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة القادمة:-

1 – جيرارد مورينو – 8 أهداف.

2 – ميكيل أويارزابال – سبعة أهداف.

3 – لويس سوايرز – سبعة أهداف.

4 – ياجو أسباس – سبعة أهداف.

5 – كريم بنزيما – سبعة أهداف.

6 – ليونيل ميسي – ستة أهداف

7 – كارلوس سولير – خمسة أهداف.

8- جواو فيليكس – خمسة أهداف.

9 – باكو ألكاسير – خمسة أهداف.

10 – بورتو – أربعة أهداف.

11 – خوسيه موراليس – أربعة أهداف.

12 – أنسو فاتي – أربعة أهداف.



