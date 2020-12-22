مورينيو يستهدف التعاقد مع نجم لايبزج

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم، عن رغبة جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي، في ضم نجم لايبزج، خلال الميركاتو الشتوي.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن مورينيو يريد التعاقد مع النمساوي الدولي مارسيل سابتزر، نجم وسط لايبزج، خلال يناير.

وقالت الصحيفة، ان مورينيو، أبدى إعجابه بقدرات مارسيل سابيتزر، لاعب وسط لايبزيج، ما جعله أحد أولوياته في سوق الانتقالات.

ولفت صاحب اللاعب أنظار مورينيو منذ مواجهة الفريقين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث لعب دورا في تجاوز لايبزيج عقبة السبيرز بتسجيله هدفين.

ويحاول النادي اللندني استغلال قرب انتهاء عقد الدولي النمساوي مع لايبزيج في صيف 2022، لكن سعره قد يبلغ 50 مليون يورو أو أكثر.

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية قدوم سابيتزر إلى الفريق اللندني، تمهيدا لرحيل الفرنسي تانجي ندومبيلي لفريق برشلونة.

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