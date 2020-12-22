ميسي يفتح الباب أمام البقاء في برشلونة

صرح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني أنه مر بوقت عصيب للغاية في الفترة الماضية بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين الإدارة الماضية بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو وأكد أنه متلهف ومتحمس للموسم الحالي.





وكان برشلونة قد خرج من النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أوروبا بفضيحة مدوية بعد خسارته في الدور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين قبل أن يدخل البرغوث الأرجنتيني في صدام مع إدارة بارتوميو ويعلن رغبته في الرحيل.





وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بعضها من المقابلة التي أجراها مع الصحفي جوردي إيفول بإذاعة راك 1 والتي ستُنشر في 27 ديسمبر الحالي : " أنا بخير، لقد قضيت وقتًا سيئًا للغاية، بسبب نهاية الموسم الماضي وما حدث في الصيف أيضًا".





وأضاف:"لكن الآن أشعر أنني بحالة جيدة ومتلهف ومتحمس للموسم".





وعن الوضع المعقد في برشلونة من الناحية الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، اختتم ميسي تصريحاته قائلاً:"أعلم أن النادي يمر بوقت عصيب، على مستوى الفريق والإدارة لكني أتطلع لحصد الألقاب".



