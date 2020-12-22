ميسي يفتح الباب أمام البقاء في برشلونة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 05:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
صرح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني أنه مر بوقت عصيب للغاية في الفترة الماضية بعد الخلافات التي نشبت بينه وبين الإدارة الماضية بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو وأكد أنه متلهف ومتحمس للموسم الحالي.

وكان برشلونة قد خرج من النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أوروبا بفضيحة مدوية بعد خسارته في الدور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين قبل أن يدخل البرغوث الأرجنتيني في صدام مع إدارة بارتوميو ويعلن رغبته في الرحيل.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بعضها من المقابلة التي أجراها مع الصحفي جوردي إيفول بإذاعة راك 1 والتي ستُنشر في 27 ديسمبر الحالي : " أنا بخير، لقد قضيت وقتًا سيئًا للغاية، بسبب نهاية الموسم الماضي وما حدث في الصيف أيضًا".

وأضاف:"لكن الآن أشعر أنني بحالة جيدة ومتلهف ومتحمس للموسم".

وعن الوضع المعقد في برشلونة من الناحية الاقتصادية بسبب فيروس كورونا، اختتم ميسي تصريحاته قائلاً:"أعلم أن النادي يمر بوقت عصيب، على مستوى الفريق والإدارة لكني أتطلع لحصد الألقاب".

أخبار تهمك

باتشيكو يوافق على رحيل ثنائي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 18 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 15 ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

11:47 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

10:12 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز