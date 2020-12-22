موعد مباراة مانشستر سيتي وارسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

يستضيف ملعب الإمارات مباراة قوية تجمع بين مانشستر سيتي ونظيره آرسنال، اليوم الثلاثاء، في إطار الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.





وكان آرسنال قد خطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي بعدما أطاح بفريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، من دور الـ32.





موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي:-

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات، والساعة السابعة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي:-

وستذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sport 1، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الرابطة الإنجليزية.



