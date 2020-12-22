تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال فى كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 04:28 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يحل اليوم فريق مانشستر سيتي ضيف ثقيل على نظيره أرسنال ضمن مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية فى لقاء سيقام على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

وتقام المباراة بين أرسنال ومانشستر سيتي فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع-
حراسة المرمى: ستيفيين.
خط الدفاع: كانسيلو، ستونز، آكي، ميندي.
خط الوسط: فيرناندينيو، جوندوجان، فودين.
خط الهجوم: رياض محرز، أجويرو، توريس.

أخبار تهمك

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل ثنائي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 17 ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

11:47 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

10:12 م

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز