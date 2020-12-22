تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أرسنال فى كأس الرابطة الإنجليزية

يحل اليوم فريق مانشستر سيتي ضيف ثقيل على نظيره أرسنال ضمن مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية فى لقاء سيقام على ملعب الإمارات معقل الجانرز.





وتقام المباراة بين أرسنال ومانشستر سيتي فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.





تشكيل مانشستر سيتي المتوقع-

حراسة المرمى: ستيفيين.

خط الدفاع: كانسيلو، ستونز، آكي، ميندي.

خط الوسط: فيرناندينيو، جوندوجان، فودين.

خط الهجوم: رياض محرز، أجويرو، توريس.



