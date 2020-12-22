موعد مباراة تشيلسي القادمة فى الدورى الإنجليزي

حقق فريق تشيلسي الفوز أمس على فريق ويست هام ضمن مباريات الجولة ال 14 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بثلاث أهداف مقابل هدف فى مباراة حقق فيها البلوز ثلاث نقاط هامة.





ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 25 نقطة ويسعي فرانك لامبارد المدير الفنى لتشيلسي فى تحقيق الفوز من أجل المنافسة على بطولة البريميرليج.





ويواجه تشيلسي فريق أرسنال ضمن مباريات الجولة المقبلة ال 15 من الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين يوم السبت القادم فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.





وكان أرسنال قد عانى من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة على مستوي بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج



