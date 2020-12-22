يوفنتوس يقتحم سباق الصراع التعاقد مع ديباي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي أعرب عن اهتمامه بالتعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي نجم أوليمبيك ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مسئولي السيدة العجوز اقتحموا سباق التعاقد مع النجم الهولندي لينافس برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على التعاقد معه.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ليون قد يوافق على التخلي عن ديباي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم حتى لا يرحل مجانا في الصيف المقبل.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن التعاقد مع ديباي البالغ من العمر 26 عامًا يعتبر من أهم أهداف مواطنه رونالد كومان المدير للفني لبرشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.



