موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا علي نظيره بلد الوليد غدًا الثلاثاء، في إطار فعاليات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، علي ملعب مونيكبال جوزيه زوريلا.





وستقام المباراة في الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر، بصافرة تحكيمية للدولي الإسباني ماريو ميليرو لوبيز، علي قناة بين سبورتس 1 و3، ضمن مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية.





ويحتل البلوغرانا المركز الخامس برصيد 21 نقطة من 13 مباراة، بينما يحتل بلد الوليد المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 14 مباراة.





ويريد رفقاء ميسي تحقيق الفوز والاقتراب من المقدمة، الذي يحتلها فريق أتليتكو مدريد وغريمه ريال مدريد، بعد التعثر الأخير أمام فالنسيا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.



