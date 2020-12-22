تعرف على ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات اليوم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 03:15 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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عزز الهلال صدارته لترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب تغلبه على مضيفه القادسية بثلاثية مقابل هدف، ضمن لقاءات الجولة التاسعة.

جاءت ثلاثية الهلال عبر بافيتيمبي جوميز من علامة الجزاء، وأندري كاريو وسالم الدوسري، بينما سجل ستانلي هدف القادسة الوحيد.

بهذا الفوز، رفع الهلال رصيده للنقطة 22 في المركز الأول، بينما ظل رصيد القادسية عند النقطة 13 في المركز السابع.

وضمن نفس الجولة، تغلب النصر بصعوبة على مضيفه الباطن، وسحق التعاون ضيفه الشباب، بينما تعادل الإتحاد مع مضيفه النصر.

وفيما يلي، جدول ترتيب الدوري السعودي بعد ختام لقاءات الأثنين.

1- الهلال 22 نقطة.
2- أهلي جدة 16 نقطة.
3- الشباب 15 نقطو.
4- التعاون 14 نقطة.
5- إتحاد جدة 14 نقطة.
6- الفيصلي 13 نقطة.
7- القادسية 13 نقطة.
8- الباطن 11 نقطة.
9- أبها 11 نقطة.
10- الرائد 11 نقطة.
11- الإتفاق 11 نقطة.
12- الفتح 10 نقاط.
13- الوحدة 9 نقاط.
14- العين 7 نقاط.
15- النصر 7 نقاط.
16- ضمك 4 نقاط.

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