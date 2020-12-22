ريال مدريد يفقد قائد خط الوسط أمام غرناطة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني حسم موقف أحد نجومه في مباراة غرناطة المقبلة في الدوري الإسباني، حيث سيفقد الملكي خدماته في اللقاء المقبل يوم الأربعاء بعد أن تعرضه للإصابة في مباراة ريال مدريد أمام إيبار في الجولة الماضية.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش يعاني من حمل عضلي زائد في القدم اليسرى لذلك تغيب عن مران ريال مدريد اليوم الإثنين وسيخضع لفحوصات طبية غداً للوقوف على حجم الإصابة التي يعاني منها ولكنها لا تبدو خطيرة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مودريتش البالغ من العمر 35 عامًا طلب الخروج من الملعب في الدقيقة 72 ضد إيبار ليدفع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي بزميله فيدي فالفيردي بدلاً منه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه منذ مواجهة إشبيلية يلعب مودريتش بشكل منتظم في مباريات ريال مدريد ليحقق الفريق خمس انتصارات على منافسيه في جميع البطولات.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد سيواجه غرناطة يوم الأربعاء المقبل ثم سيختتم العام الحالي بمواجهة إلتشي يوم 30 ديسمبر الحالي.

وألمحت الصحيفة الأسبانية أن زيدان لن يجازف بالدفع بمودريتش وينوي تعويضه بلاعبين آخرين في المباريات المقبلة.

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