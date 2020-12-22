نجم الزمالك السابق: الإعلام صور لنا انهيار النادي بعد خسارة اللقب الإفريقي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أبدى محمد صبري نجم نادي الزمالك السابق، سعادته بالفريق الذي يمتلكه النادي الأبيض في الوقت الحالي، في ظل وجود عدد من العناصر التي يمتلكها الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وقال صبري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج فن وهندسة، " كتيبة نادي الزمالك في الوقت الحالي، تمتلك لاعبين على مستوي عالي فى كل الخطوط".

وأضاف، " الفريق الحالي قادر على المنافسة على كل البطولات، مؤكدا على أنه يتشرف بتشجيع هذه الكتيبة من النجوم، المتواجدة في الوقت الحالي داخل نادي الزمالك".

وأشار، " الإعلام صور لنا انهيار نادي الزمالك فور انتهاء مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وخسارة اللقب الإفريقي أمام النادي الأهلي، وهذا عكس ماحدث تماما، والدليل نجاح الفريق في تخطي عقبة المقاولون وخوض مباراة جيدة أمام بيراميدز".

وأكمل، " لاعبو  نادي الزمالك هم الأفضل في مصر وقادرين على العبور بالفريق إلى بر الأمان".

وأتم، "أحمد عبدالحليم هو السبب الرئيسي في تواجدي داخل نادي الزمالك وأنا في سن الـ14 عاما، ونجح في تكوين فريق الاحلام بتواجده مع الفريق".

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