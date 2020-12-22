مسئول المقاولون العرب يكشف سبب عدم نجاح محمد فاروق مع الأهلي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:50 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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أكد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، انه ينتمي للأهلي ولكن ولاءه الأول للذئاب.

وقال عادل عبر برنامج الماتش، مع هاني حتحوت، على شاشة صدى البلد: "انتمي لفريقي المقاولون العرب اولا ثم يأتي انتمائي الثاني للاهلي.

وانتقل بالحديث عن أحمد علي قائلا : كانت علاقتي به اكثر من رائعه، وكنت اثق به، ووقت تعاقده أصر على وضع بند شرط جزائي بنصف مليون جنيها، ورفض المدرب ولكني وافقت لاني كنت اثق فيه.

وكشف: "ثلاثة لاعبين من كبار الفريق طلبوا زيادة قيمة عقده  قبل رحيله ب48 ساعة، وبعد ذلك تفاجئت برحيله ودفعه للشرط الجزائي ومصدوم حتى الان".

وأختتم كلماته بالحديث عن محمد فاروق مؤكدًا، أنه مثال جيد للاحترام، وأنه كان قريب من الانتقال لبازل ولكن الامور لم تتم، مؤكدا ان عدم نجاحه مع الاهلي يعود لتغيير الاجواء والضغوطات التي تقع على اللاعب.

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