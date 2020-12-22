الجهاز المركزي للتعبئة: مصر تشهد حالة طلاق كل 2.20 دقيقة (فيديو)

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كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، آخر الاحصائيات حول اعداد الزواج والطلاق في مصر، قائلًا: "مصر تشهد كل دقيقة 1.8 حالة زواج أي 106 حالة زواج في الساعة، أي 30 ألف حالة زواج في الشهر.



وتابع "بركات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن مصر تشهد حالة طلاق كل 2.20دقيقة، وفي الساعة 27 حالة طلاق اي في الشهر 7آلاف حالة.



ولفت إلى أن هناك 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج، وهذا المعدل لا يجب أن يقلقنا، لان هناك الكثير من الدول التي تسبق مصر في هذا المعدل مثل فرنسا التي يقابل كل 100 حالة زواج 52 حالة طلاق.

