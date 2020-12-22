وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تعليق الدراسة وإلغاء الامتحانات

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على رفع الغياب في المدارس، قائلًا: "رفع الغياب لا يعني تعليق الدراسة:، مؤكدًا رفضه لاستخدام مصطلحات مثل إلغاء أو حذف أو تعليق لدى تناول أخبار التعليم، خاصة ان هذه المصطلحات تسيء فهم القرارات، لكن أؤكد وإلغاء الامتحانات او تعليق الدراسة أمر غير وارد".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين،: "كل الي عملناه في قرار رفع الغياب إختياريًا، استجابة لقلق بعض الناس من الموجة الثانية للفيروس، عبر ترك الاختيار لولي الامر، إما أن يكمل الطالب الدراسة عبر المدارس، فهي مفتوحه ولن تغلق أو ذاتيًا عبر المنزل فهذا ايضًا خيار نحترمه جدًا وأتحنا للطلبة كافة المصادر البديلة كثيرة جدًا ومن ثم تركنا الاختيار للناس".

وتابع: "عملنا كده عشان الناس تبطل تعملنا هاشتاجات وتريندات تدعو لغلق المدارس بدعوى الخوف على الصحة، وانها أهم من التعليم، ومن ثم وجهنا بهذا القرار الذي يترك حرية ذهاب الطلبة للمدارس وفقًا لرغبة ولي الامر الشخصية وخشيته على أولاده، ومن ثم تطبيق القرار على نفسه واسرته، دون أن يفرضه على الدولة بالهاشتاج، لكن الي عاوز يحضر ويشارك أهلا وسهلًا به".

أخبار تهمك

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ يوم

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 23 ساعة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 15 ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ حوالي 11 ساعة

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الوزراء الأسبق يفشي سرا رفض بوتين الإفصاح عنه

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 ص

عاجل .. وزير الإسكان يستعرض مخطط تطوير منطقة وسط البلد

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

12:15 ص

اتجاه لتأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

07:56 ص

ميسي يشعل حماس جمهور برشلونة بتصريح مثير

07:26 ص

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

11:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز