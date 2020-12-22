وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة تعليق الدراسة وإلغاء الامتحانات

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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على رفع الغياب في المدارس، قائلًا: "رفع الغياب لا يعني تعليق الدراسة:، مؤكدًا رفضه لاستخدام مصطلحات مثل إلغاء أو حذف أو تعليق لدى تناول أخبار التعليم، خاصة ان هذه المصطلحات تسيء فهم القرارات، لكن أؤكد وإلغاء الامتحانات او تعليق الدراسة أمر غير وارد".



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين،: "كل الي عملناه في قرار رفع الغياب إختياريًا، استجابة لقلق بعض الناس من الموجة الثانية للفيروس، عبر ترك الاختيار لولي الامر، إما أن يكمل الطالب الدراسة عبر المدارس، فهي مفتوحه ولن تغلق أو ذاتيًا عبر المنزل فهذا ايضًا خيار نحترمه جدًا وأتحنا للطلبة كافة المصادر البديلة كثيرة جدًا ومن ثم تركنا الاختيار للناس".



وتابع: "عملنا كده عشان الناس تبطل تعملنا هاشتاجات وتريندات تدعو لغلق المدارس بدعوى الخوف على الصحة، وانها أهم من التعليم، ومن ثم وجهنا بهذا القرار الذي يترك حرية ذهاب الطلبة للمدارس وفقًا لرغبة ولي الامر الشخصية وخشيته على أولاده، ومن ثم تطبيق القرار على نفسه واسرته، دون أن يفرضه على الدولة بالهاشتاج، لكن الي عاوز يحضر ويشارك أهلا وسهلًا به".

