أستاذ جراحة مسالك يفجر مفاجأة: كورونا تؤثر سلبًا على ذكورة الرجال (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف الدكتور هشام فتحي، أستاذ جراحة المسالك البولية، كشف تأثير فيروس كورونا على ذكورة الرجال، بعد تماثلهم للشفاء.

ولفت "فتحي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن الرجال الذين عانوا من ارتفاع درجة الحرارة لمدة طويلة بسبب اصابتهم بفيروس كورونا وتماثلوا للشفاء، لديهم انخفاض كبير في مستوى العلاقة الجنسية، وانخفاض في هرمون الذكورة، معقبًا: "في رجالة كتير بعدما تماثلوا للشفاء من كورونا، قعدوا فترة طويلة على ما قدروا يعملوا علاقة".

ولفت إلى أن الجهاز التناسلي للرجل خلقه الله خارج جسم الإنسان، لأنه في حاجة لدرجة حرارة أقل من داخل الاسنان، ولذلك ارتفاع درجة حرارة جسم المصابين بفيروس كورونا لمدة طويلة أدى لانخفاض هرمون الذكورة.

وأضاف: "ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى تدمير الكثير من الاشياء لدى الرجال، وممكن المصاب بكورونا يعود لطبيعته بعد تلقي العلاج".

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