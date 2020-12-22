شاهد.. تجربة أول مصري يحصل على اللقاح الصيني في البحرين (فيديو)

Advertisements

علق رامي لبيب، أول مصري يحصل على لقاح كورونا في البحرين، على تجربته بعد الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح الصيني "سينوفارم".



وقال "لبيب" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين: "قمت بتسجيل اسمي على الموقع الذي أعلنته وزارة الصحة البحرينية، وقاموا بالتواصل معي للحصول على اللقاح اليوم".



وأضاف "كانت تجربة جديدة وكنت خايف في البداية، ولكن عندما لقيت ملك البحرين اخذ التطعيم، هذا شجعني وكان حافز ليا إني أخذ اللقاح".



وتابع "أخذت اللقاح مع مجموعة من المصريين وكلنا بخير، ولم تظهر عندي أي أعراض وفيه متابعة جيدة وفيه جرعة ثانية بعد أسبوعين، وبطمئن كل المصريين الموجودين في البحرين وأدعوهم إلى ضرورة التسجيل واخذ اللقاح".