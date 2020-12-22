في ذكرى وفاة سناء جميل.. تعرف على سبب تبرأ أسرتها منها بسبب دخولها الفن

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة سناء جميل، الملقبة بـ"زهرة الصبار"، ممثلة المسرح البارعة، وصاحبة الأدوار المميزة في السينما والتليفزيون، التي عشقت الشاشة وخشبة المسرح وتمسكت بهما.



ولدت ثريا يوسف عطا الله أو سناء جميل في 27 أبريل 1930 في محافظة المنيا، لأسرة مسيحية، ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرجت في عام 1953، وعملت في الفرقة القومية واشتهرت بأدائها الجيد باللغة العربية الفصحى واللغة الفرنسية.



التحقت بإحدى المدارس الفرنسية في القاهرة وظلت بها حتى المرحلة الثانوية، وهو ما جعلها صاحبة ثقافة رفيعة أثرت بشكل كبير على مسيرتها الفنية فيما بعد، فقد شاركت منذ طفولتها خلال سنوات الدراسة في العديد من المسرحيات باللغة الفرنسية، ليتغلغل حب الفن داخل قلبها.



ومن هنا بدأ صراع حامي الوطيس مع أهلها، الذين كانوا يرفضون عملها بالفن، ولذلك عندما قامت بالالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية دون علم شقيقها التي كانت تقيم معه في القاهرة، قامت أختها بطردها من المنزل وتبرأت منها عائلتها.



خاضت سناء جميل معركة الدخول للوسط الفني وحيدة، ونجحت في إنهاء دراستها بمعهد الفنون المسرحية وانضمت للعمل مع فرقة فتوح نشاطي المسرحية، ومنها عرفت الطريق لشاشة السينما خلال فترة الخمسينيات.



