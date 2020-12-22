مي سليم لـ"الفجر الفني" :"2020 سنة ما يعلم بيها إلا ربنا.. وهذا ما جذبني لـ"ضربة معلم "





*محمد رجب ممثل بسيط ومتعاون وهناك حالة من الكيمياء بيني وبين جميع الأبطال





*أتمنى انتهاء وباء كورونا في ٢٠٢١..وأفضل تقديم الفن الذي يتناسب مع طبيعة عاداتنا الشرقية









جمعت بين الغناء والتمثيل لتثبت موهبتها الجبارة في كل ما تقدمه، كما أنها أثبتت أن الموهبة هي العامل الأساسي لمقاومات الفنان وأن المحسوبية والشليلة هي مجرد كلمة ليس لها أي أهمية، بالإضافة إلى أنها حققت نجاحات كبيرة في وقت قصير، كل ذلك مكنها من أن تضع لنفسها بصمة فنية مميزة وسط عدد كبير من فنانات جيلها.. إنها الفنانة مي سليم.





وتحدثت مي سليم في حوار خاص لـ"الفجر الفني" كشفت خلاله عن أسباب مشاركتها في مسلسل "ضربة معلم" الذي يُعرض حاليًا على قناة CBC، وعن ردود الأفعال التي تلقتها على دورها فيه، وعن المشاهد الصعبة التي واجهتها خلاله، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار :









*ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل ضربة معلم؟

لأن السيناريو مكتوبًا بشكل رائع، فأحمد عبد الفتاح عامل ورق جميل، وحدوتة حلوة، كما أن شخصية "ورد" التي أقدمها خلال الأحداث جديدة علي، ولم أقدمها من قبل، بالإضافة إلى أن هذه المرة الأولى التي أتعاون فيها مع الفنان محمد رجب والمخرج إسماعيل فاروق، وسُعدت كثيرًا بالعمل معهم.





*ماذا عن كواليس العمل مع الفنان محمد رجب وباقي الأبطال؟

الكواليس ممتعة ولطيفة جدًا، محمد رجب ممثل بسيط وجميل ومتعاون، ولا يبخل على أحد منا بشئ، وقدمنا مع بعض مشاهد جميلة جدًا، وهناك في روح حلوة في اللوكيشن، والمسلسل كل مشاهده تنتهي ببساطة، الحمد لله هناك حالة من الكيميا الجميلة بيني وبين جميع الأبطال، وأعتقد أن هذا واضح تمامًا المشاهد، وسررت كثيرًا بالعمل مع كل هؤلاء النجوم المُشاركين في ذلك العمل.





*هل تؤيدين اعتراف الفتاة للطرف الآخر بحبها له إذا كان الشخص الذي تحبه لا يشعر بها مثلما كنتِ تقولين في أحد مشاهدك؟

لو للشخص الصح ليه لاء، أهم شئ أن تكون الفتاة قد أحسنت الاختيار، وتأكدت تمامًا أن الشخص الذي اختارته سيصونها ولن يقوم بإيذائها واستغلال مشاعرها بطريقة سيئة، لكن الموضوع مختلف ففي المسلسل "هبة" تقيم مع "صلاح" في نفس الحارة، وهما متربين مع بعض، وعارفين بعض كويس أوي، فإذا كانت قد صارحته بمشاعرها فدي حاجة كويسة لأنها عارفة إن صلاح كويس، لكن الوقت قد فات، بسبب زواجي منه.





*ما أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء التصوير؟

مشاهد الضرب، ضاحكة "خدت عولق في المسلسل ده،كتير اوي قفايا ورم"، وأيضًا مشهد اعتراف محمد رجب بأن صلاح هو الذي يُحبني، مشهد حلو يتضمن مشاعر رائعة، وهناك مشاهد أقوى في الحلقات القادمة، وعلى الرغم من صعوبة هذه المشاهد الإ أنني استمتعت كثيرًا بهذه الشخصية .





*ما أبرز ردود الأفعال التي وصلت إليكِ على دور "ورد" الذي تقدميه خلال الأحداث؟

ردود الفعل جميلة جدًا، الناس مستمتعة بالشخصية، وبالعمل ككل، مسلسل شعبي جميل دخل كل البيوت، والجمهور استمتع كثيرًا بشخصية إنعام سالوسة مع محمد رجب والعلاقة التي بينهم، فهي علاقة جميلة جدًا، ومع انتهاء كل حلقة أجد أسئلة مختلفة من قبل الجمهور، يُريدون أن يعرفوا منها ماذا سيحدث في الحلقات المقبلة، والحمد لله شايفة تفاعل حلو أوي على المسلسل.





*كيف كانت سنة ٢٠٢٠ معكِ؟

سنة ما يعلم بيها إلا ربنا، على الصعيد المهني الحمد لله كانت سنة جميلة، اتعرضلي فيها مسلسلي "خيط حرير"، وحقق نجاحًا كبيرًا جدًا، والآن يُعرض لي "ضربة معلم"، وانتهيت من تصوير "بأثر رجعي"، وأقوم بالتحضير لأعمال لرمضان، لكنها كانت صعبة جدًا بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث أنه أثر علينا نفسيًا، وأصبحنا في حالة قلق وخوف شديد، كما أن فترة الحظر التي مكثنا فيها في المنزل لمدة طويلة أثرت عليا نفسيًا جدًا، فكنت خائفة على وعلى ابنتي وأهلي وأصدقائي، سنة صعبة بكل مقايسها.





*ما الأمنية التي تتمني تحقيقها في العام المقبل؟

أتمنى أن تكون ٢٠٢١ سنة خير وسعادة وصحة على الناس كلها وأن ينتهي ذلك الوباء وأن يصبح اقتصاد البلد أحسن في كل المجالات.





*هل لديكي خطوط حمراء في التمثيل؟

بالتأكيد، فأنا أم حاليًا، وبنتي بالنسبالي كل حياتي وأنا أحب إن أي حاجة اقدمها تدخل أي بيت في الوطن العربي، وأفضل تقديم الفن الذي يتناسب مع تربيتي وطبيعة عاداتنا الشرقية، ولا أحب تقديم أعمالاً أخجل منها أو يشعر أي شخص بالخجل عند رؤيتي في هذه الأعمال.





*هل أصبحت ابنتك مُدركة تمامًا لما تقدمينه؟

نعم، لي لي صار عمرها تسع سنوات، وصار هناك حوار بيني وبينها، فهي أصبحت تشاهد أعمالي، وتُخبرني بما يُعجبها، وما لا يُعجبها.





*وهل لديها ميولاً فنية مثلك؟

ضاحكة :"التيك توك قرب يجننها"، فهي طول الوقت تقوم بتقليد جميع الرقصات التي تشاهدها عليه، وأنها تقوم بتقليدها بشكل رائع، لكن إلى الآن لم يتضحلي تمامًا إذا كانت حابة المجال أم لا.





*ما دور شقيقاتك في حياتك الفنية؟

دورهم مهم ومؤثر جدًا، فأنا آخذ برأيهم في كل شئ في حياتي، وأيضًا في الأعمال التي تُعرض عليّ قبل تقديمها، ورأيهم بالنسبالي مهم جدًا، ففي بعض الأحيان يكون رأيهم صائب أكثر مني، فأنا شخصية متسرعة و دماغي ناشفة، فجميل أن تستشيري من حولك سواء أقاربك أو أصدقائك، لكنني إذا كنت مقتنعة تمامًا بالعمل الذي سأقدمه ومأمنة بيه أسير وراء إحساسي ولا أستشيرهم.





*من قام بدعمك في بداية مشوارك الفني حتى استطعتي تحقيق حلمك؟

والدتي ساندتني بقوة في كل خطوة فنية لي، بجانب اخواتي وكل أصدقائي وأقاربي.





*من وجهة نظرك.. هل جمال الفنانة يلعب دورًا رئيسيًا في نجاحها وانتشارها بمجال الفن؟

من الممكن أن يُساعدها في بعض الأمور وبعض المراحل، لكنه لن يجعلها تستمر في ذلك المجال، فالممثل الشاطر هو الذي يستطيع أن يثبت نفسه من خلال موهبته وتطويره من نفسه دائمًا.





*هل سنراكي في رمضان المقبل؟

بالتأكيد، فهناك عملين معروضين عليّ حاليًا، أقوم بالمفضلة بينهم، لكنني حتى الآن لم استقر تمامًا على واحد منهم، على آخر الشهر إن شاء الله أكون استقريت على العمل الذي سأشارك به في رمضان المقبل.



