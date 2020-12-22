علاء وحيد ينتقد ريكاردو بسبب سوء نتائج الإسماعيلي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:11 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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أبدى علاء وحيد المتحدث الرسمي للاسماعيلي غضبه الشديد بسبب سوء نتائج الفريق خلال المباريات الأخيرة. 


وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "ريكاردو غير قادر على إدارة اللاعبين بشكل جيد خلال الثلاث مواجهات بالدوري ونريد رضاء الجماهير والبرازيلي لا يتناسب مع إمكانيات اللاعبين".

وعن المدير الفني الجديد: "هناك اجتماع حالى لمجلس الإدارة وكل الاحتمالات واردة ونسعلن الجهاز الفني الذي سيقود الفريق خلال الساعات المقبلة".


وخسر الإسماعيلي أمام الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، في إطار الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.

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