أبو مسلم يشيد بمسئولي الأهلي بعد التعاقد مع موسيماني

أشاد أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق، بمسئولي الأهلي بسبب التعاقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.





وقال ابو مسلم عبر برنامج "في الاستاد"مع كريم خطاب على نجوم اف ام: “القرار جرئ وقوي جدا، وعلى مجلس محمود الخطيب تحمل القرار.





وتابع: " موسيماني له خبرات في أفريقيا ويعلم الأجواء الأفريقية بشكل كبير عكس المدرب الأوروبي الذي لا يعرف هذا الأجواء".









وأوضح : "العائدين من الاعارة موتوا نفسهم عشان يحجزوا مكان في التشكيل، وبدر بانون لاعب كبير يشبه عماد النحاس شخص يتمتع بالهدوء، وبيكهام لاعب جوكر".





واتم:" الأهلي يحتاج لمهاجم لانه يشارك في اكثر من بطولة".





ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.



