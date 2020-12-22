أبو مسلم يشيد بمسئولي الأهلي بعد التعاقد مع موسيماني

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أشاد أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق، بمسئولي الأهلي بسبب التعاقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء. 

وقال ابو مسلم عبر برنامج "في الاستاد"مع كريم خطاب على نجوم اف ام: “القرار جرئ وقوي جدا، وعلى مجلس محمود الخطيب تحمل القرار.

وتابع: " موسيماني له خبرات في أفريقيا ويعلم الأجواء الأفريقية بشكل كبير عكس المدرب الأوروبي الذي لا يعرف هذا الأجواء". 


وأوضح : "العائدين من الاعارة موتوا نفسهم  عشان يحجزوا مكان في التشكيل، وبدر بانون لاعب كبير يشبه عماد النحاس شخص يتمتع بالهدوء، وبيكهام لاعب جوكر". 

واتم:" الأهلي يحتاج لمهاجم لانه يشارك في اكثر من بطولة".

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.

أخبار تهمك

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة و 7 دقيقة

باتشيكو يوافق على رحيل ثنائي الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

صراع ثنائي بين الأهلي والزمالك على ضم المهاجم الهداف

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يكشف سبب تراجع مستواه مع برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

11:47 م

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

10:12 م

باتشيكو يوافق على رحيل ثنائي الزمالك

11:59 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز