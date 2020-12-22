وزيرة التضامن تعلن عن مزايا للأسر التي تلتزم بإنجاب طفلين فقط (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:46 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن سياسة الحكومة بشكل عام قائمة على الترشيد، لافتة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سحب الدعم من الفئات القادرة، وتوجيهه للفئات الاكثر احتياجًا. 

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن الدعم في بطاقة التموين أو الخبز سيقتصر على طفلين فقط في بطاقات التموين الجديدة، لافتة إلى أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل عام على الاقتصاد ككل، وموجهة الزيادة السكناية قضية وطن، وليست قضية أسرة. 

وتابعت وزيرة التضامن، أن الحكومة ستدعم طفلين فقط، والطفل الثالث ستتحمله الأسرة، وهذا يتوازن مع برنامج الوزارة "2 كفاية"، وسيتم قصر الدعم على طفلين ابتداءً من الشهر المقبل بعد إعلان عنه من قبل رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الأسرة التي ستلتزم بإنجاب طفلين فقط سيكون لها مزايا اخرى من الدعم.

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وزيرة التضامن بوابة الفجر الفجر إنجاب

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