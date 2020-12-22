وزيرة التضامن تعلن عن مزايا للأسر التي تلتزم بإنجاب طفلين فقط (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن سياسة الحكومة بشكل عام قائمة على الترشيد، لافتة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سحب الدعم من الفئات القادرة، وتوجيهه للفئات الاكثر احتياجًا.





وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن الدعم في بطاقة التموين أو الخبز سيقتصر على طفلين فقط في بطاقات التموين الجديدة، لافتة إلى أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل عام على الاقتصاد ككل، وموجهة الزيادة السكناية قضية وطن، وليست قضية أسرة.



