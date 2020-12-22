عادل حمودة: أمريكا تنكمش على نفسها.. وبدأت في ترك مناطق نفوذها للصين
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:06 ص
شيماء حسن
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قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن عام 2021 سيشهد الكثير من التحالفات العسكرية، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك خوفًا كبيرًا من هذه التحالفات على دول الخليج خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن التوترات والتطورات بين أمريكا والصين قد تصل إلى حد التطورات العسكرية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة بدأت تنكمش على نفسها وتترك للصين الكثير من مناطق نفوذها.
وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، القوى العظمى لابد أن يكون لها تبعات تكلفة عالية، وما يحدث لأمريكا الآن التي بدأت تنكمش على نفسها وتترك للصين بعض مناطقها وعلى سبيل المثال التراجع لدور الأمريكي في أفريقيا مقابل التمدد والتوسع للصين في القارة السمراء.
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