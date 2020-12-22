"الرجل الأخضر".. فان دام يهنئ بيج رامي بلقب "مستر أولمبيا"

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر
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هنأ النجم العالمي فان دام، بيج رامي بفوزه بلقب مستر أولمبيا وذلك من خلال رسالة صوتية أرسلها فان دام لمدير أعماله وليد التلباني.

وأبدى فان دام،إعجابه ببيج رامي بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا، حيث وصف فان دام رامي بأنه يشبه الرجل الأخضر الشهير في أفلام مارفيل.

وأشار إلى أن بيج رامي، يتمتع ببنية عضلية وصقها بالـ"رائعة".

وعبر لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى"، عن سعادته بلقبه التاريخى بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، 

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