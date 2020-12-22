الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: عقل مصر الإلكتروني خارج الجغرافيا

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 07:54 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عبد الوهاب حسين، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن نظام الحماية الإلكتروني في مصر أكبر مما يتخيل البعض، مشيرًا إلى أن عقل مصر الإلكتروني يتواجد تحت الأرض بمسافة تصل لـ20 متر، ومؤمن ضد الزلال والبراكين كمبنى، ويوجد به عدد ضخم جدًا من الخوادم (السيرفرات) الخاصة بالمعلومات عن الدولة، ويحتوي على معلومات ضخمة جدًا على مستوى الحكومة. 

وتابع "حسن"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المعلومات مشفرة بنسبة 100%، وحتى إذا تم القرصنة عليها، فلن يستطيع أحد الحصول عليها، خلاف وجود أكثر من طبقة من الحماية على السيرفرات، ولذلك من الصعب جدًا اختراق السيرفرات الخاصة بعقل مصر، معقبًا: "هناك طبقات كثيرة من الحماية، لو اخترقنا طبقة، مش هنقدر نخترق الطبقة التانية، أو الثالثة وهكذا". 

ولفت إلى أن مركز المعلومات الخاصة بالحكومة في العاصمة الإدارية تكلفته تصل لعدة مليارات، ويعد من الجيل الرابع، ولا يمكن أن يتوقف عن العمل بسبب توصيله بأكثر من مصدر كهرباء، خلاف أن الدولة قامت بإنشاء مركز بديل لهذا المركز في منطقة خارج الجغرافيا، متابعًا: "من الممكن أن يتواجد في الصحراء الشرقية أو الغربية، بحيث لا قدر الله إذا حدث شيء خارج السيطرة، فلن يتوقف".

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