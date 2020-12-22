الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: عقل مصر الإلكتروني خارج الجغرافيا

قال الدكتور عبد الوهاب حسين، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن نظام الحماية الإلكتروني في مصر أكبر مما يتخيل البعض، مشيرًا إلى أن عقل مصر الإلكتروني يتواجد تحت الأرض بمسافة تصل لـ20 متر، ومؤمن ضد الزلال والبراكين كمبنى، ويوجد به عدد ضخم جدًا من الخوادم (السيرفرات) الخاصة بالمعلومات عن الدولة، ويحتوي على معلومات ضخمة جدًا على مستوى الحكومة.





وتابع "حسن"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن المعلومات مشفرة بنسبة 100%، وحتى إذا تم القرصنة عليها، فلن يستطيع أحد الحصول عليها، خلاف وجود أكثر من طبقة من الحماية على السيرفرات، ولذلك من الصعب جدًا اختراق السيرفرات الخاصة بعقل مصر، معقبًا: "هناك طبقات كثيرة من الحماية، لو اخترقنا طبقة، مش هنقدر نخترق الطبقة التانية، أو الثالثة وهكذا".



