عادل حمودة: 2020 عام خروج "ماكرون" من قوقعته وعزلته الأوروبية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 12:55 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
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قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن عام 2020 هو عام خروج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى خارج حدوده وقوقعته، مشيرًا إلى مساهمة مصر في هذا الخروج من المستوى الإقليمي أو الأوروبي إلى الشرق الأوسط.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن علاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفرنسي وزيارته الأخيرة إلى فرنسا جعلت الرئيس الفرنسي له تواجد في شرق المتوسط وأفريقيا وله دور مع اليونان وفي أزمة ليبيا.

وتوقع أن يكون لفرنسا دور كبير من الدور الذي كانت عليه في السنوات الأخيرة بفضل هذا الخروج للرئيس الفرنسي ومشاركته في قضايا المحيط العربي والشرق أوسطي.

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