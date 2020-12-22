عادل حمودة: إيران بدأت فرض شروطها على أمريكا قبل تسلم بايدن الرئاسة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
Advertisements
قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إنه سيكون هناك تغير في اتجاهات وإستراتيجيات العالم بعد تغير القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية وتولي جو بايدن رئاسة أمريكا.

وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن بايدن خبرته ستكون محدودة، مشيرًا إلى أن الخلاف الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين احد الأسباب التي ستؤثر على منطقة الشرق الأوسط وعلاقة إيران بدول الخليج.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تساهل أكثر في موضوع الاتفاق النووي، موضحًا أن إيران بدأت في فرض شروطها قبل أن يتسلم بايدن الحكم وبدأت في إثارة البلبلة في المنطقة خاصة أن الحصار الذي فرض عليها أضعف من أذرعها ولكن الآن بدأت إيران في التصرف بغطرسة وتهديد لدول الخليج.

وأوضح أن إيران قد منحت حزب الله أكثر من 250 ألف صاروخ وسمحت له في الجنوب أن يقيم مصنع للآلات التي تفجر الصواريخ، لافتًا إلى أن هناك صاروخ سقط في منطقة بالسعودية وهو صاروخ متطور من طراز الصواريخ البالستية وربما هذا يشكل تهديدًا واضحًا لدول الخليج مباشرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عادل حمودة رئاسه امريكا بواية الفجر الفجر

أخبار تهمك

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة و 8 دقيقة

صراع ثنائي بين الأهلي والزمالك على ضم المهاجم الهداف

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يوافق على رحيل ثنائي الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي يكشف سبب تراجع مستواه مع برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

منذ أقل من ساعتين

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عادل حمود يكتب: باتريوت وتاد وتريومف نجوم العام.. حرب الصواريخ والصواريخ المضادة فى الشرق الأوسط

عادل حمودة يطرح تساؤلات خطيرة حول أسباب تفجير مرفأ بيروت

عادل حمودة: كاتب أمريكي وجه ضربة مؤلمة لترامب

عادل حمودة: هذا مصير الولايات المتحدة في حالة عدم فوز "ترامب"

ما مصير الدول العربية في حال فوز جو بايدن؟ عادل حمودة يجيب (فيديو)

عادل حمودة يكشف عن تأثير فوز "بايدن" على مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

11:47 م

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

10:12 م

باتشيكو يوافق على رحيل ثنائي الزمالك

11:59 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز