عادل حمودة: إيران بدأت فرض شروطها على أمريكا قبل تسلم بايدن الرئاسة

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قال عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إنه سيكون هناك تغير في اتجاهات وإستراتيجيات العالم بعد تغير القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية وتولي جو بايدن رئاسة أمريكا.



وأضاف "حمودة" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن بايدن خبرته ستكون محدودة، مشيرًا إلى أن الخلاف الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين احد الأسباب التي ستؤثر على منطقة الشرق الأوسط وعلاقة إيران بدول الخليج.



وأشار إلى أنه سيكون هناك تساهل أكثر في موضوع الاتفاق النووي، موضحًا أن إيران بدأت في فرض شروطها قبل أن يتسلم بايدن الحكم وبدأت في إثارة البلبلة في المنطقة خاصة أن الحصار الذي فرض عليها أضعف من أذرعها ولكن الآن بدأت إيران في التصرف بغطرسة وتهديد لدول الخليج.



وأوضح أن إيران قد منحت حزب الله أكثر من 250 ألف صاروخ وسمحت له في الجنوب أن يقيم مصنع للآلات التي تفجر الصواريخ، لافتًا إلى أن هناك صاروخ سقط في منطقة بالسعودية وهو صاروخ متطور من طراز الصواريخ البالستية وربما هذا يشكل تهديدًا واضحًا لدول الخليج مباشرة.