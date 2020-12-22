محي إسماعيل يرتدي بطانيتين على الهواء
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
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ظهر الفنان محيى إسماعيل، وهو يرتدي بطانيتين على الهواء خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc.
وقال محيى، خلال اللقاء: أنا فصلت البطانيتين عشان أقف بيهم فى المطبخ، مشيرًا إلى أنه ذهب للخياط وطلب منه أن يفصل بطانيتين حيث كلفته 300 جنيه".
وأضاف محي اسماعيل: "أن بطبخ بيها وأدفى وكمان بقعد بيهم في البيت".
يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، في الساعة الحادية عشر مساء