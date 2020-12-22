محي إسماعيل يرتدي بطانيتين على الهواء

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
Advertisements

ظهر الفنان محيى إسماعيل، وهو يرتدي بطانيتين على الهواء خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج  "صاحبة السعادة" على قناة dmc.
 
وقال محيى، خلال اللقاء: أنا فصلت البطانيتين عشان أقف بيهم فى المطبخ، مشيرًا إلى أنه ذهب للخياط وطلب منه أن يفصل بطانيتين حيث كلفته 300 جنيه".

وأضاف محي اسماعيل: "أن بطبخ بيها وأدفى وكمان بقعد بيهم في البيت".
 
يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، في الساعة الحادية عشر مساء

أخبار تهمك

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يكشف سبب تراجع مستواه مع برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

تعرف على حقيقة تأجيل قمة الدوري بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 11 ساعة

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 12 ساعة

باتشيكو يوافق على رحيل ثنائي الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

منذ أقل من ساعتين

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم «جلاد الحراس»

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوجه رسالة إلى صن داونز بشأن سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة و 8 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 8 ساعات

صراع ثنائي بين الأهلي والزمالك على ضم المهاجم الهداف

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

عاجل - ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

11:47 م

الأهلي يدرس إعارة نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

10:12 م

باتشيكو يوافق على رحيل ثنائي الزمالك

11:59 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز