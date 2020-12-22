محي إسماعيل يرتدي بطانيتين على الهواء





ظهر الفنان محيى إسماعيل، وهو يرتدي بطانيتين على الهواء خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة dmc.

وقال محيى، خلال اللقاء: أنا فصلت البطانيتين عشان أقف بيهم فى المطبخ، مشيرًا إلى أنه ذهب للخياط وطلب منه أن يفصل بطانيتين حيث كلفته 300 جنيه".





وأضاف محي اسماعيل: "أن بطبخ بيها وأدفى وكمان بقعد بيهم في البيت".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "dmc"، في الساعة الحادية عشر مساء