الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم
الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:49 ص
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الثلاثاء نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفءعلى السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا غربًا.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
طقس الثلاثاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ومرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا.
طقس الثلاثاء نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفءعلى السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا غربًا.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
طقس الثلاثاء ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ومرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا.