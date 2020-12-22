الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:49 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفءعلى السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا غربًا.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ومرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا.

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